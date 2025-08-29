Alerta meteorológica hoy por vientos fuertes: cuatro provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este viernes un alerta por viento fuerte para regiones del norte.

El organismo emitió un alerta amarillo para las zonas cordilleranas y del oeste de las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta.

FOTO: Alerta por vientos.

De acuerdo con el organismo, “el área cordillerana será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos".

El resto del área será afectada, a partir del sábado 30, por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

