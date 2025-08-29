En vivo

Sociedad

Alerta meteorológica hoy por vientos fuertes: cuatro provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias por el clima adverso que afecta a zonas del norte del país.

29/08/2025 | 06:10Redacción Cadena 3

FOTO: Alerta meteorológica hoy por vientos fuertes: cuatro provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este viernes un alerta por viento fuerte para regiones del norte.

El organismo emitió un alerta amarillo para las zonas cordilleranas y del oeste de las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta.

FOTO: Alerta por vientos.

De acuerdo con el organismo, “el área cordillerana será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos".

El resto del área será afectada, a partir del sábado 30, por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Lectura rápida

¿Qué alerta emitió el SMN? El SMN emitió un alerta amarilla por viento fuerte.

¿Qué provincias están afectadas? Las provincias afectadas son San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta.

¿Cuándo comenzará el viento del sector sur? El viento del sector sur comenzará a afectar las áreas desde el sábado 30.

¿Qué velocidad alcanzarán los vientos? Los vientos del noroeste alcanzarán entre 50 y 75 km/h, y las ráfagas superarán los 100 km/h.

¿Cuáles son las recomendaciones del SMN? Las recomendaciones incluyen evitar actividades al aire libre y asegurar elementos sueltos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

