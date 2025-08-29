Alerta entre ex empleados de Laboratorio Ramallo y HLB Pharma por crisis laboral

Los ex empleados del Laboratorio Ramallo y HLB Pharma enfrentan una situación crítica tras ser despedidos por la clausura de la empresa. Ignacio Baldarena, abogado de los ex trabajadores del laboratorio Ramallo y HLB Pharma, explicó a Cadena 3 que "los trabajadores que fueron cesanteados están preocupados" por las implicaciones de la crisis actual en la empresa.

El laboratorio sufre una inhibición y embargos por un monto de 35 millones de dólares. Baldarena informó que están intentando iniciar los juicios correspondientes para recuperar las inhibiciones. Los ex empleados también expresaron su preocupación por las condiciones laborales que vivieron en el laboratorio.

"Estos muchachos no cumplieron en absoluto las buenas técnicas manuales y son impensables para los laboratorios", señaló Baldarena.

Según el abogado, los trabajadores debían manipular medicamentos sin guantes, había falta de higiene y las condiciones de trabajo eran sumamente riesgosas. "El calor en las instalaciones llegaba hasta 40 grados", detalló.

Además, los empleados no recibían equipos de protección personal adecuados, lo que pone en riesgo su salud.

La situación se agrava con el temor de los ex empleados de declarar sobre las irregularidades. "Ellos tienen mucho miedo, son chicos jóvenes", afirmó Baldarena, quien menciona que las presiones en el trabajo eran constantes.

Este contexto revela un panorama de abusos y negligencia en la producción de medicamentos, que ha llevado incluso a la contaminación de fentanilo.

Entrevista de Ahora País