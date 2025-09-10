Alerta en Córdoba por incendios: combaten un foco entre Unquillo y Mendiolaza

La situación de los incendios forestales en Córdoba se torna crítica, con una alerta extrema activa debido a las condiciones climáticas ya que se registran vientos intensos y temperaturas elevadas.

Un nuevo foco activo se sumó esta tarde en la ruta E53 entre Unquillo y Mendiolaza, siendo este el noveno foco detectado en el día miércoles.

Los bomberos de Unquillo y Mendiolaza están en acción con unidades livianas y pesadas, mientras que los aviones están listos para intervenir.

Roberto Schreiner mencionó a Cadena 3 que "la gente del Plan de Manejo del Fuego está haciendo una valoración" y que el ETAC también se encuentra en la zona.

El viento juega un papel crucial en la situación actual, alcanzando velocidades de 40 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 60. Esto complica las labores de control del fuego.

Más temprano, el vocero del plan de manejo del fuego, había señalado a Cadena 3 que hasta la mañana de este miércoles había tres focos de incendios, pero el número había aumentado a ocho.

Las localidades afectadas incluían a La Calera, Jesumaría, Achiras, Alta Gracia, Despeñaderos y Tulumba.

Schreiner había destacado que todos esos incendios estaban contenidos gracias al esfuerzo de los bomberos voluntarios, el equipo de ETAC y los pilotos de aviones hidrantes.

Las autoridades piden a la población que se abstenga de encender fuego en todo el territorio provincial. Además, se advierte que los vientos continuarán durante el día, lo que incrementa el riesgo de nuevos incendios.

Informe de Gonzalo Carrasquera.