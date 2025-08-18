En vivo

Sociedad

Alerta amarilla hoy por tormentas y vientos: las provincias afectadas

El mal clima se mantiene este lunes en varias zonas del país. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.

18/08/2025 | 06:55Redacción Cadena 3

FOTO: Alerta por tormentas fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos para este lunes 18 de agosto en nueve provincias

Según el SMN, el aviso alcanza al oeste de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, norte de San Luis, este de La Rioja y Santiago del Estero. En esas áreas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrán estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de ser superados en forma puntual.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Los avisos del SMN para este lunes.

/Fin Código Embebido/

En tanto, la alerta amarilla por viento abarca al oeste de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. El organismo prevé que el área sea afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora, especialmente en zonas de mayor altura.


Lectura rápida

¿Qué emitió el SMN?
Una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos.

¿Quién emitió las alertas?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se prevén las tormentas?
Para el lunes 18 de agosto.

¿Dónde se aplican las alertas?
En nueve provincias, incluyendo Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

¿Cómo serán las condiciones meteorológicas?
Se esperan tormentas de variada intensidad y vientos con ráfagas de hasta 140 km/h.

