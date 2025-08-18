Alerta amarilla hoy por tormentas y vientos: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos para este lunes 18 de agosto en nueve provincias.

Según el SMN, el aviso alcanza al oeste de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, norte de San Luis, este de La Rioja y Santiago del Estero. En esas áreas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrán estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.

/Inicio Código Embebido/

?? ALERTA METEOROLÓGICA POR LLUVIAS



??Se prevé para esta noche y madrugada de mañana el desarrollo de tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de ocasional granizo, ráfagas, abundante caída de agua en cortos períodos y actividad eléctrica.



?? Se recomienda circular… pic.twitter.com/GsC7y3OJin — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) August 18, 2025

/Fin Código Embebido/

Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de ser superados en forma puntual.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Los avisos del SMN para este lunes.

/Fin Código Embebido/

En tanto, la alerta amarilla por viento abarca al oeste de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. El organismo prevé que el área sea afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora, especialmente en zonas de mayor altura.



