FOTO: Accidente fatal en la ruta 88: el camionero sostuvo que "tenía las luces prendidas"

El camionero acusado por el accidente en el que murieron un médico y su hijastro de 9 años en la ruta 88 señaló que "tenía las luces prendidas".

Se trata de Raúl Lozano García, el conductor del rodado de gran porte que fue beneficiado con la falta de mérito tras la determinación del juez de garantías Daniel De Marco, afirmó que sufrió "una crisis de nervios" al observar la tragedia.

El hombre indicó en declaraciones radiales que como consecuencia del choque "se desenganchó el chasis y se arrancó el paquete completo", motivo por el que descendió del camión a auxiliar y se dirigió hasta el auto: "Me agarró un ataque de nervios, es algo que no me puedo olvidar".

"Llegó un camión cisterna, frenó y me asistió", agregó Lozano García, quien calificó el hecho de "catástrofe".

El fiscal de Delitos Culposos, Rodolfo Moure, había solicitado que el camionero -acusado por "doble homicidio simple y lesiones gravísimas bajo la modalidad de dolo eventual en concurso ideal"- permanezca detenido al sostener que hay elementos suficientes para acreditar su responsabilidad, pero el magistrado rechazó el pedido al entender que no existe riesgo procesal.

El imputado circulaba sin licencia para manejar vehículos de esas características, no contaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el rodado no estaba en condiciones para transitar en la autovía que une las ciudades balnearias de Necochea y Mar del Plata.

De acuerdo a su acusación, no funcionaban las luces delanteras, la luz de freno y las luminarias laterales del lado izquierdo, las cuales tenían deteriorada la instalación eléctrica, al tiempo que el acoplado se encontraba cargado en exceso de cereal y que presentaba las luces laterales del lado izquierdo apagadas al igual en su lateral derecho.

"El cúmulo de infracciones" no le importó a Lozano García, por lo que la tragedia "estaba latente".

El siniestro vial ocurrió el 8 de junio a la altura del kilómetro 45 de la ruta 88, en la jurisdicción del Destacamento Vial La Ballenera, donde camión cortó su “lanza” y aplastó al vehículo en el que viajaban Quirós, Liani y el niño de 9 años.

Como consecuencia del accidente, fallecieron el ex presidente de Biguá Rugby Club y su hijastro, mientras que la mujer resultó con severas lesiones, por lo que fue derivada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.