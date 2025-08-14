"SobreMesa": hoy, el que no decide nada

El dueño del HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, productores del fentanilo contaminado por el que se investigan casi 100 muertes, dio la primera entrevista radial sobre el tema y dijo que "a este tema lo politizaron desde el minuto uno". Criticó a un exsocio, aseguró que él hace todo en regla y marcó: "Me está persiguiendo todo el mundo".