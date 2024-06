Verónica Llinás y Darío Lopilato llegan a Córdoba con "Antígona en el baño"

Este fin de semana llega a la provincia de Córdoba "Antígona en el baño", la obra de teatro protagonizada por Verónica Llinás, Darío Lopilato y Héctor Díaz. Los actores se presentarán este viernes en el Teatro Verdi de Villa María a las 21 horas; mientras que el sábado y domingo harán en Ciudad de las Artes, en la capital provincial, a la misma hora.

La historia comienza cuando Ignacia (Llinás), una estrella de otro tiempo, sale a escena después de un largo exilio en la televisión. A su edad, se suman otros miedos inconfesables y surge la pregunta: "¿Quiénes son sus aliados para superar semejante momento?".

Luego aparecen en escena el hijo de su representante de siempre (Lopilato), que hace lo que puede para estar a la altura de las circunstancias. También, un insólito "coach ontológico" (Díaz), que es especialista en asistir a víctimas de tragedias.

Previamente, Verónica y Darío visitaron el estudio de Cadena 3 y hablaron del presente de la obra. "Ignacia es una actriz que fue una mega estrella de telenovelas. Ya no le da para ser la heroína, sino que puede ser la mamá o la abuela de la heroína", explicó Llinás. "La obra transcurre el día del estreno, donde ella está encerrada en el baño con un ataque de pánico total".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La actriz, en otro tramo de la conversación, destacó la rápida adaptación del personaje que interpreta Darío Lopilato, quien se sumó a la obra luego de su viaje a México y que es el reemplazo de Esteban Lamothe. "La verdad que hizo un laburo súper profesional, además de que tiene un espíritu de comediante total. Lo lleva en la piel".

Verónica también se refirió a su estado de salud, luego de la preocupación que generó la noticia de su internación mientras trabajaba en Uruguay. "Estuve internada tres días, tuve una neumonitis que no llegó a neumonía. Creo que se exagera un poco la gravedad del asunto, me sentí muy mal realmente, pero al poco tiempo empecé a funcionar de nuevo y apenas me recuperé, me largaron", precisó.

Por su parte, Darío Lopilato también compartió su entusiasmo por formar parte del proyecto. "Volvemos a Córdoba con esta propuesta que es increíble. Antígona en el baño te pasa por encima. Volver a la provincia siempre es un placer, después de lo vivido con Casados con Hijos", recordó.

"Me gusta ver teatro y fui a ver esta obra a las tres de la mañana. Es una obra tremenda, no solo porque esté al lado de Verónica Llinás. Para mí, ella es una capa cómica que tenemos en Argentina. Verla a ella te da muchas ganas de actuar", dijo, respecto a su compañera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Nos divertimos haciendo la obra y yo creo que eso pasa al público", concluyó Verónica en su visita a Cadena 3.

La puesta escénica de "Antígona en el baño" fue coescrita por Llinás y Facundo Zilberberg; mientras que la obra está codirigida por Llinás y Laura Paredes.

Las entradas para "Antígona en el baño" en su presentación en Villa María se pueden adquirir haciendo clic acá; mientras que, para el espectáculo en Córdoba, se pueden adquirir acá.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".