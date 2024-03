Un alumno fue asaltado dentro de la escuela mientras estaba en el baño

En el marco de otro episodio grave de inseguridad, que no tiene límites en la ciudad de Córdoba, un alumno fue asaltado dentro de una escuela cuando estaba en el baño y fue apuntado con un arma con la intención de robarle el celular.

Todo sucedió el lunes en una institución ubicada entre los barrios Patricios y Yofre Norte, al noreste de la capital provincial, pero trascendió en las últimas horas debido a que las autoridades de la escuela presuntamente no estaban anoticiadas de lo ocurrido y no emitieron un comunicado al respecto, como así tampoco lo hizo la Policía ni el Ministerio de Educación o de Seguridad.

El episodio tuvo lugar cerca de las 13.30 horas cuando iniciaba la jornada escolar. La víctima fue al baño y fue abordado por un delincuente.

"Cuando mi hijo va al baño, le ponen una pistola en la espalda para robarle el teléfono y él piensa que era un compañero que le estaba haciendo un chiste. Cuando se da vuelta, se encuentra con un tipo mayor de edad vistiendo ropa deportiva y una gorra. Lo amenazó con que iba a pegarle un tiro si no le daba el teléfono. Luego, el ladrón le cierra la puerta y se va", relató el padre en diálogo con Cadena 3.

Y añadió: "Nosotros pensamos que el robo había sido en la calle, luego nos enteramos que fue dentro del colegio. Para ir al baño, tenés que pasar por la preceptoría y la dirección, no sé cómo hizo el ladrón para entrar. No sé cómo la gente del colegio no se dio cuenta, siento que minimizaron la situación".

El papá también dijo que no está llevando a su hijo al colegio por miedo y que solicitó en la dirección un acta explicando los motivos. "A mi hijo no puedo mandarlo al colegio con miedo, entonces pedí que me hagan un acta para justificar por qué no voy a mandar a mi hijo al colegio. Cuando la directora me empieza a hacer el acta, me dice que 'quedó helada' porque no estaba enterada de la situación, que recién se estaba enterando. Ya habían pasado 24 horas".

Según indicó el padre, había muchos profesores y la preceptora del curso que se estaban enterando de todo cuando él pidió el acta. "Ellos dicen que es culpa de la Policía, que pidieron seguridad en varias oportunidades y que no les dieron respuestas. Las autoridades del colegio le echaron la culpa a todo el mundo, pero no se hicieron cargo de no haber cerrado la puerta principal", señaló.

Por último, contó que ya realizó la denuncia correspondiente. "Hicimos la denuncia con miedo, estoy muy dolido con la situación. Nunca imaginé sentirme así, tan desamparado y que no se me haya informado de esto".

Informe de Juan Federico.