Tiroteo en Orlando durante el festejo de Halloween: dos muertos y seis heridos

Un tiroteo fatal ocurrió este jueves a la madrugada en el centro de Orlando, Estados Unidos, mientras cientos de personas celebraban Halloween, dejando un saldo de dos muertos y seis heridos.

La Policía de Orlando (OPD, por sus siglas en inglés) detuvo al atacante, de 17 años, en el lugar de los hechos.

El tiroteo fue captado por las cámaras de seguridad de la zona, y también se registró la detención del supuesto tirador, gracias a la cámara de un agente de la OPD.

/Inicio Código Embebido/

UPDATE: The Orlando Police Department has released video footage capturing the shooting incident in Downtown Orlando, along with the arrest of the suspect, Jaylen Dwayne Edgar.



See our previous post on Facebook for additional information: https://t.co/nWlMTFlNEz pic.twitter.com/37adF1Bxzb