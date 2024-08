Para fines de septiembre podrían terminar los arreglos en calle 27 de Abril

La Plaza San Martín, ubicada en el centro de Córdoba, está en proceso de remodelación desde hace más de un año y medio, pero se espera que las obras finalicen a fines de septiembre.

En diálogo con Cadena 3, el Secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, Diego Peralta, indicó que las obras se encuentran "en la última etapa del proyecto, que fue parte de Apertura Córdoba, un programa de cooperación internacional con el objetivo de dinamizar el área central, ecologizarla, revitalizar y recuperar el valor patrimonial del campo histórico”.

Las obras incluyen el reemplazo de la antigua carpeta asfáltica por un adoquinado que igualará las veredas con la calle, priorizando así el tránsito peatonal sobre el vehicular.

Cuando se le preguntó sobre la duración de las obras, Peralta comentó: “Han sido muy complejas. Nosotros hemos incorporado como gestión en esta última etapa, pero ha sido, sí, muy importante todo lo que se ha hecho. Hay que pensar que no es solamente lo que se ve a nivel superficial, sino que se ha hecho todo el reemplazo de la infraestructura”.

Las obras en Calle 27 de Abril, comenzaron en julio del año pasado, lo que ha provocado una significativa disminución en la actividad comercial, que ha caído en más de un 60% según testimonios de los afectados.

Una moza de un bar tradicional de la zona expresó: "Ha impactado muchísimo, la gente ya no viene porque el ruido de las máquinas en la tierra molesta mucho". Además, agregó que "hace más de un año que estamos con las obras y las ventas han bajado muchísimo". La comerciante indicó que algunos clientes habituales han dejado de visitar el local debido a las condiciones generadas por las obras: "Nos dicen que no vienen por el ruido, por la tierra, no se puede".

Los comerciantes han manifestado su descontento no solo por la baja en las ventas, sino también por la falta de comunicación y respuestas por parte del municipio. "Yo tengo entendido que sí, que todos los dueños del sector han estado presentando descargos, pero la verdad que no sé si han tenido algún tipo de retribución", comentó una de las comerciantes.

Las obras, que se extienden desde calle Buenos Aires hasta Vélez Sárfield, han tenido complicaciones debido a la presencia de antiguas vías de tranvía y problemas con el tendido eléctrico subterráneo.

A pesar de las promesas de finalización para fines de septiembre, muchos comerciantes son escépticos.

Informe de Lucía González y Fernando Barrionuevo