Le pidió el divorcio a su flamante esposo por lo que hizo en la noche de bodas

Los grandes eventos en nuestra vida a veces pueden salir mal debido a situaciones fuera de nuestro control. Esto suele suceder con mayor frecuencia cuando somos jóvenes, como lo demuestra la historia de Montserrat Benavides, quien decidió divorciarse solo un día después de su matrimonio.

La boda y la noche que no fue

Montserrat relata que, tras la boda, decidieron invitar a sus amigos a continuar la celebración en una discoteca. Sin embargo, ella estaba agotada y quería regresar al hotel para vivir su noche de bodas, como es tradicional. Su esposo, por otro lado, prefirió quedarse con sus amigos, dejando a Montserrat sola.

Al día siguiente, la joven tomó una decisión firme: colocó los papeles del matrimonio y su anillo sobre la mesa del hotel y decidió volver a su casa. "Mi noche de bodas no existió. Estaba cansada de que sus amigos siempre fueran la prioridad, así que me fui", explicó.





La reflexión y el cambio

La madre de Montserrat intentó hacerla recapacitar, sugiriendo que su esposo había actuado de manera inmadura, pero que en el fondo la quería. Finalmente, ambos llegaron a un acuerdo: reservaron otra noche en el mismo hotel donde se habían casado y vivieron su noche de bodas de manera tradicional.

Además, la muchacha y su esposo comenzaron a asistir a terapia de pareja, donde descubrieron y resolvieron problemas que no sabían que existían. Hoy en día, Montserrat afirma sentirse plena y feliz con su matrimonio: "Mi esposo es la persona que más me ama en el mundo", asegura.

Un mensaje sobre la realidad del matrimonio

En su video viral, Montserrat deseó enviar un mensaje a quienes idealizan eventos como la noche de bodas: "Esto es para que entiendan que no todo lo que ven en las redes sociales es real, y que nada es perfecto. El matrimonio es difícil, no es perfecto, y me tocó aprenderlo el primer día que me casé", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/