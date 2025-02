Las cinco claves que guían la desesperada búsqueda de Lian

Por Juan Federico

Este viernes se desarrolla la séptima jornada de rastrillajes e indagaciones para intentar establecer qué pasó con Lian Flores, el pequeño de 3 años cuyo paradero es un enorme enigma desde el pasado sábado a la siesta, cuando fue visto por última vez en su casa familiar, ubicada en un cortadero de ladrillos emplazado en las afueras de Ballesteros Sud, en el departamento Unión, 180 kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba.

Son días en los que corren infinidad de versiones en medio de una búsqueda que tiene tres grandes ejes teóricos, aunque pocas hipótesis certeras.

Dos de estos ejes apuntan a la zona cero, el propio campo en el que vive la familia de Lian y otras tres familias, todas de la comunidad boliviana.

En ambas teorías, se supone que Lian nunca salió del campo. Se extravió o alguien lo atacó allí.

El tercer eje, en cambio, apunta a que Lian ya no está en ese lugar. Se trata de una deducción: si el rastrillaje no logra dar con él, significa que alguien se lo llevó.

1. El maizal. El campo donde Lian vive junto a su familia está emplazado a las afueras de Ballesteros Sud, una población de menos de 600 habitantes donde nunca pasa nada (malo). Viviendas de puertas abiertas, bicicletas sin candados y chicos libres. La escuela Julián Aguirre, el jardín y el primario, es el núcleo central, donde todos se conocen.

A cuatro kilómetros de allí, a la vera de un camino rural que conduce a Idiazábal, está emplazado el campo. Al menos 18 hectáreas en las que se cultiva maíz y soja. En el medio, en una porción en desuso, cuatro familias oriundas de Bolivia se instalaron para explotar sus propios hornos de ladrillos. Un trabajo de todo el día, sin descanso, en el que participa prácticamente toda la familia.

Al cabo de unos años, la tierra que se extrae para esta actividad ya no es útil, por lo que deben buscar otro terreno. Es por ello, que edifican viviendas precarias, con techos cubiertos por lonas o chapas. Están allí hace unos cuatro años.

¿Pudo Lian haber caminado en la calurosa tarde del sábado hasta el maizal y perderse allí? Con 90 centímetros de estatura, si se hubiese internado en ese lugar se habría desorientado de manera veloz. Su familia y vecinos dicen que nunca iba hacia los sembradíos, que se movía poco, lo que coincide con el rastro de los perros, que pierden su huella a muy pocos metros de su casa.

Pero hay otro dato: las casas no tienen perímetro, sino que el campo forma parte del mismo universo. O sea, no se descarta que pudo haber caminado y perderse entre el maizal. El rastrillaje, del que han participado cientos de efectivos, no arrojó resultados. Tampoco los drones térmicos (detectan cuerpos vivos en la oscuridad).

Pero nadie puede asegurar, a esta altura, que se trató de un rastrillaje 100 por ciento exhaustivo, sin margen de error, atento a la magnitud del territorio. ¿Se puede adelantar la cosecha y desarmar todos los hornos? La alternativa está siendo analizada en la mesa de la investigación.

2. El entorno. La fiscal adjunta de Córdoba, Bettina Croppi, dijo en una conferencia de prensa, el miércoles, que se analiza el entorno. Se trata de un rigor de cualquier investigación de este tipo: comenzar a rastrear desde la casa de Lian, expandiendo el radio en forma de espiral. Todas las viviendas del cortadero ya fueron inspeccionadas dos veces. Incluso, con peritos de la Policía Judicial.

También se analizan los núcleos familiares: se detectó que un hombre que vive en una de esas casas está detenido desde hace unos meses, imputado de abuso sexual infantil. Un grupo de psicólogos forenses de la Policía Judicial viajó de urgencias hacia Bell Ville, donde está la fiscalía que investiga el caso (los fiscales Isabel Reyna y Nicolás Gambini). Se les encargó un perfil de la familia de Lian y de los primeros testigos, con el objetivo de intentar detectar algún rasgo que permitiera inferir alguna sospecha.

Elías, el papá de Lian, dijo que alguien le tenía envidia. ¿Por qué? Porque su familia es una de las que más hijos varones tiene en el cortadero (los que van a ayudar en la producción de ladrillos), además de que hace unos meses había logrado comprar una cortadora que le permitió acelerar la producción. No obstante, dijo no haber recibido amenazas ni malos tratos por parte de sus vecinos.

En la escuela primaria Julián Aguirre, la directora y los docentes aseguran que la familia Flores está "muy presente" en la crianza de los chicos. Allí van los hermanos más grandes de Lian, que siempre han tenido los informes médicos y la documentación al día. El papá, contaron, cada vez que alguno de sus hijos faltaba, se ocupaba de pedir permiso un día antes. Ahora, las maestras están juntando las actividades de estos primeros días de clase para llevarle todo a los hermanos, así no pierden el año escolar.

3. La Curandera. Teodorina Chozco tiene 74 años. Vive en Perico, en la provincia de Jujuy. Es curandera y tiene aceitados vínculos con diferentes comunidades oriundas de Bolivia asentadas en esa provincia y en Córdoba. La semana anterior a que se perdiera el rastro de Lian estuvo en el cortadero. El padre del pequeño, Elías, le había mandado un mensaje de celular indicándolo: "Está listo lo tuyo". Esto generó dudas entre los investigadores, por lo que la ubicaron y le pidieron colaboración al Poder Judicial de Jujuy.

El fiscal regional José Alfredo Blanco le confirmó a la prensa local que Teodorina fue allanada junto a otras tres personas. Quedaron demorados durante unas horas, pero ya fueron liberados. Se le secuestró el bolso con el que había viajado a Córdoba y otras pertenencias. Ya se obtuvieron filmaciones de la Terminal de Ómnibus en la que se la ve regresar sola.

Los vecinos de Lian confirmaron que estuvo hasta el viernes anterior en el cortadero y que "atendió" a otros chicos de allí, que habían sufrido un golpe en moto.

Los investigadores no le dan, hasta ahora, demasiado valor a esta hipótesis: una mujer sola, de 74 años y viajando en ómnibus no aparece como una posible secuestradora. Pero sí quieren indagar si les dio alguna indicación especial en cuanto a los niños.

4. La camioneta blanca. Raúl Rivera, uno de los vecinos más próximos a la casa de Lian, reiteró a la prensa lo que ya declaró en la fiscalía: el sábado a la siesta, una camioneta blanca, con vidrios polarizados, se internó en el cortadero. Ingresó por el camino de ruta y se deslizó por la única huella que permite la circulación de vehículos: un tramo de unos 800 metros que bordea los hornos de ladrillo. La casa de la familia Flores está casi al final. "Entró despacio y al llegar al final, dio media vuelta y se fue más rápido", aseguró el vecino. Nadie vio al conductor ni que haya levantado a algún chico. Tampoco que se hubiese abierto alguna puerta.

Con esta versión, la fiscalía ya secuestró cuatro camionetas blancas con vidrios polarizados en diferentes allanamientos que se produjeron en Ballesteros, Villa María y otras poblaciones de la zona.

A través de sus abogados, los propietarios negaron tener algún tipo de vinculación con el caso y aseguraron no haber ido ese día al cortadero. Ahora piden que se aceleren los peritajes científicos para que les devuelvan los rodados.

En la mesa de la investigación, la hipótesis de la camioneta blanca no termina de cuajar: un vehículo visible, transitando a plena luz del día, ingresando por un único camino, a la vista de todos, para llevarse a un chico por la fuerza.

Se están relevando las cámaras de seguridad, pero la existencia de tantos caminos rurales dificulta aún más todo.

El horario también es otro foco controvertido. El papá de Lian dijo que la camioneta blanca ingresó y se fue cerca de las 13, cuando él aún tenía a su hijo a la vista.

5. La Suran gris. Otros vecinos de la zona advirtieron que el sábado habían visto a un auto Volkswagen Suran gris internarse en la zona del cortadero de ladrillos. El mismo vehículo que ya había ido otras veces al mismo lugar. La fiscalía avanzó en este dato y secuestró el rodado sospechoso. Se espera, también, que sea peritado.

Pero Raúl, el vecino de Lian, dijo que el propietario es un cliente que suele ir a buscar ladrillos. Dijo que el sábado al mediodía, la Suran llegó al predio a buscar un cargamento de ladrillos que no le habían podido llevar porque se les había pinchado una rueda del carro en el que ya se habían apilado. Descartó que estuviera vinculado al caso.

La falta de alguna pista sólida en torno a todas estas variables que se se han analizado en las primeras semanas de la investigación motivó a que el jueves el Gobierno Nacional y el Gobierno de Córdoba acordaran ofrecer una doble recompensa, de 20 millones de pesos en total, para aquella persona que aportara algún dato concreto que permita encauzar la investigación. Cualquier dato debe ser aportado al 911 o a la línea 134.