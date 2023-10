La mirada de Arriazu sobre los programas económicos de los presidenciables

Guillermo López

A menos de 20 días de las elecciones presidenciales, Ricardo Arriazu, titular del estudio que lleva su nombre y asesor de empresas analizó la situación económica actual y opinó sobre los principales lineamientos de los programas económicos de los tres principales candidatos presidenciales.

En un seminario web organizado por S&C Inversiones, el tucumano sostuvo que el gobierno está dispuesto a hacer “cualquier cosa” para conseguir votos, por ejemplo, romper con el FMI al día siguiente de haberlo firmado. “Pero la economía le pone límites: la escasez de dólares; solo en septiembre el Banco Central perdió US$ 761 millones”.

Para el presidente de Arriazu Macroanalistas aumentó la presión sobre el dólar porque hay más pesos de lo que la gente quiere tener, pese a que el valor de la divisa está por encima de un precio de equilibrio histórico.

“La devaluación de agosto se pasó a precios en apenas tres semanas, fue la peor de la historia. Vamos a tener otro 12% de inflación en septiembre, un 25% en los últimos dos meses demuestra que la devaluación no sirve para nada”, dijo.

“En materia cambiaria estamos ante un problema de pánico, de huida (del peso)”, expresó, y que esa necesidad de desprenderse de los pesos también explica el sostenimiento de la actividad.

“La economía no crece, pero no cae porque la gente se quiere sacar los pesos de encima y consume lo que puede: no se puede comprar un auto entonces va al restaurante”, ejemplificó.

“Hasta acá hay problemas pero no hay crisis. No se ve aceleración del problema de corridas pero hay señales: los depósitos privados en pesos cayeron en septiembre y el valor fue el más bajo desde enero”, señaló.

Y remató: “Argentina no tiene un gran problema de endeudamiento interno y externo; hoy la incertidumbre está generada porque los políticos hablan cualquier cosa”.

Los candidatos y sus programas

Arriazu sostuvo que es altamente probable un escenario de balotage para las elecciones generales del próximo 22.

“La mayor de las probabilidades es una segunda vuelta entre Milei y Massa, tiene chances una segunda vuelta entre Milei y Bullrich pero casi no hay probabilidades de Massa contra Milei”, estimó.

Sobre los programas de los candidatos, expresó:

Javier Milei

“Su programa es la dolarización, la eliminación del Banco Central, bajar el gasto 15% y darle menos plata a las provincias. Cuando se analizan todas esas medidas resultan bastante inconsistentes”, expresó. Y agregó: “Pero aún cuando gane no tendrá ningún gobernador y minoría absoluta en el Congreso. ¿Qué pasa con la gobernabilidad?”, se preguntó

Sergio Massa

“Tenemos una confusión mental sobre su programa. Presentó un presupuesto con equilibrio fiscal, habla de que implementaría un gobierno de unidad pero uno no sabe para qué lado va”, dijo.

Patricia Bullrich

El programa de Melconian, es el más conocido, remarcó, pero también genera algunas dudas sobre su consistencia

“Devaluación, posiblemente desdoblamiento de hecho (como el actual) para ir sacando de a poco las restricciones. La duda es sobre la competencia entre monedas: creo que habrá una relación fija entre dólar y peso; una suerte de Convertibilidad temporal, movible”, sostuvo

No habrá dólares para pagar importaciones

El economista advirtió que la escasez de dólares impactará fuertemente sobre el pago de importaciones. De enero a agosto, la deuda por el no pago de importaciones US$ 11.500 millones. El año pasado, en todo el año, llegó a US$ 12.500 millones.

“En los últimos cuatro años, esa deuda llegó a US$ 34.500 millones”, subrayó.

Dolarización

“La clave para dolarizar es si consiguen o no la plata. Milei dice sí; el mercado, no. Hay una gran incertidumbre pero creo que sería un grave error dolarizar, es poco probable pero no le doy probabilidad cero. Reconozco que hay algún loco que puede hacerlo”, explicó el macroeconomista más escuchado por el establishment local.