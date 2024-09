Invasión de hormigas argentinas en España: aseguran que es imposible eliminarlas

Las hormigas argentinas, específicamente la especie Linepithema humile, están causando preocupación en varias ciudades de Europa, especialmente en Málaga, donde se ha reportado su proliferación.

Esta especie, que mide apenas dos milímetros, ha logrado desplazar a otras hormigas en su camino de expansión a lo largo de 6.000 kilómetros desde Portugal y por el sur de Europa hasta Italia. "Son capaces de expulsar a las otras hormigas sin piedad alguna, por su voracidad y la capacidad de colonización que tienen.

Los biólogos han identificado que estas hormigas llegaron a Europa a través del puerto de Valencia alrededor de 1904 y han estado colonizando zonas costeras desde entonces. Es una hormiga que lleva más de 100 años colonizando estas zonas.

La especie ha afectado la polinización de las flores y la dispersión de semillas, lo que genera un impacto en el ecosistema local.

A pesar de los intentos de erradicación en lugares como Madrid, la tarea ha sido calificada como "imposible".

En un artículo de COPE Málaga el director técnico de la empresa Bioimsa Control de Plagas, Ángel Rueda, dijo que se trata de una hormiga de antena larga, muy numerosa y de movimientos rápidos.

“Se puede dar un problema en cualquier lugar, pero en aquellas zonas donde hay jardines, riego, agua constante... son más problemáticas” porque el agua “hace que proliferen más”, indicó.

El experto indicó que es muy difícil combatirlas debido a que por normativa europea, en los productos cada se cambia la materia activa y se vuelven más bajos en toxicidad. "Hace años hacíamos un par de aplicaciones y esa plaga se erradicaba por completo en el interior de una vivienda y ahora, con esas mismas dos aplicaciones, no llegan a erradicarse, sino que se reducen”, manifestó.

Además también señalan que a nivel municipal los técnicos del Ayuntamiento de Málaga no actúan contra ellos. "La hormiga, a nivel municipal, no está contemplada como un vector, como un agente que transmite infecciones, por lo que en vía pública no se trata", manifestaron.

Informe de Chema Forte