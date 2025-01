Fátima Florez habló en Cadena 3 sobre su vínculo con Milei: "Soy muy buena ex"

La reconocida artista Fátima Florez volvió a Villa Carlos Paz para dar inicio a la temporada de verano con su espectáculo "100% Fátima". En su debut en el Teatro Luxor, las localidades se agotaron rápidamente, lo que refleja el entusiasmo del público.

Durante una entrevista con Cadena 3, la imitadora habló de todo y uno de los temas fue la separación con Javier Milei. En ese sentido, dejó en claro que es una excelente ex porque presta su oído y recalcó que jamás hablaría de la intimidad con sus parejas.

Además dijo que la relación con Milei fue verdadera, que los rumores que especulaban de "algo armado" son sólo mentiras y que ellos compartieron un buen momento juntos.

"La hemos pasado muy bien, ha vivido en mi casa bastante tiempo, de hecho le he cocinado", detalló. "Éramos una cosa muy exótica y llamativa", describió. "A veces la vida te va llevando por diferentes destino y eso no quiere decir que alguien sea malo o que no te quieran. Cada uno está con su camino", explicó en relación a su separación.

Sobre la obra en Carlos Paz, se mostró con altas expectativas. "Debutamos con localidades agotadas, lo cual nos pone muy, pero muy felices", afirmó. "La cantidad de gente que hay dando vueltas por todos lados es impresionante", agregó, destacando la gran afluencia de turistas en la ciudad.

El Teatro Luxor, con capacidad para casi 1.200 personas, se convirtió en un nuevo hogar para la artista. "Es un teatro hecho que no tiene que enviarle nada a ningún teatro del mundo. Es un orgullo tenerlo", expresó Florez, quien también subrayó que las entradas se mantienen a precios populares, permitiendo que más familias puedan disfrutar del show.

El espectáculo promete ser un evento familiar, donde los niños no pagan entrada si están acompañados por un adulto. "Es un show super familiar. Cada vez se llena más de chicos que vienen los padres, con los hijos, con los nietos", comentó Fátima. Además, el espectáculo incluye un formato interactivo, donde el público puede participar y hacer preguntas a la artista y a su compañero Marcelo Polino. "Es un espectáculo donde el público también tiene ese protagonismo", destacó.

Fátima también compartió detalles sobre la dinámica del show, que incluye imitaciones y entrevistas en vivo. "Es un show donde además se rompe todo el tiempo la cuarta pared, donde hay mucha ida y vuelta con el público", explicó. La artista se siente emocionada por la oportunidad de presentarse en un nuevo escenario y de seguir innovando en su propuesta.

La temporada de verano en Carlos Paz se presenta prometedora, con Fátima Florez liderando la cartelera. "Se augura un muy buen verano", concluyó la artista, invitando a todos a disfrutar de su espectáculo. "100% Fátima" se presenta de jueves a domingo, con la posibilidad de agregar más funciones debido a la alta demanda.

Entrevista de "Siempre Juntos ".