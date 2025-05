Emanero: "El esfuerzo de construir una carrera en la música lleva mucho trabajo"

Emanero llega a Córdoba para iniciar su gira 2025, generando gran expectativa entre sus fanáticos. El músico explicó que se vendieron tantas entradas que se tuvo que cambiar de salón a uno más grande. "Es una noticia linda de recibir", indicó.

El show está programado para el 6 de junio en Quality Arena. Emanero aclaró en diálogo con Cadena 3 que las ubicaciones de las entradas se mantienen y solo cambia el acceso. "No hay que hacer nada, más que ir a bailar", aseguró.

El artista compartió su trayectoria y el origen de su nombre artístico. "Me lo dijeron dos o tres veces porque yo conjugué mal el verbo emanar", relató, subrayando que decidió usarlo por lo divertido que le parecía. "Era útil porque no había, era una palabra que no existía", añadió.

Emanero también reflexionó sobre el esfuerzo que requiere construir una carrera en la música. "Lleva mucho trabajo", dijo, y destacó que el camino tradicional sigue siendo válido. "El camino de ir poco a poco, derecho de piso, sigue vigente".

Sobre las colaboraciones con otros cantantes, mencionó su éxito con la canción "Bandido", que marcó un antes y un después en su carrera. "La chispa de todo esto que pasó fue Bandido", explicó.

El artista también dijo que se involucra en todo el proceso creativo, desde la escritura hasta la producción. "Me gusta cuidar que la visión que tengo se respete", destacando la importancia de su participación en cada etapa.

El artista da un gran salto en su carrera al recorrer el país con la auténtica experiencia Runfla. El "Último Sinvergüenza Tour" ofrecerá a todos los fanáticos la oportunidad única de vivir un espectáculo irrepetible.

En sus shows a lo largo del país, el público podrá repasar todos los éxitos del artista, mientras disfrutan de una increíble puesta en escena, con más de 30 personas arriba del escenario, entre músicos y actores que hacen del show un espectáculo único.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La escenografía, las luces y la ambientación harán que te sientas parte de un video musical. Para los verdaderos fans también estará la opción de vivir la experiencia al pie del escenario mientras disfrutan de una exclusiva cata de vinos.

Emanero tuvo un 2024 de mucho éxito. Comenzó el año siendo opening del show de María Becerra en River, donde más de 140.000 personas corearon todos sus hits. Su proyecto Runfla estuvo nominado en los Premios Gardel 2023 donde ganó como Mejor Canción Tropical con Adicto, junto a La Konga y Antonio Ríos.

Mientras desarrollaba su gira nacional, participó de los festivales más importantes del país. En junio hizo dos Luna Park y en octubre dos Movistar Arena completamente agotados.

Su hit "Sinvergüenza" se mantuvo durante un año en el Top 50 de Spotify y en los 5 videos más vistos de YouTube en Argentina. Además, consiguió el galardón de cuádruple platino y cuenta con más de 300 millones de reproducciones.

Sus últimos lanzamientos también sonarán en cada velada: "Si Un Día Estás Sola", que es parte del proyecto Crossovers de Big One y "Borracho y Loco", en la que colabora junto a Abel Pintos y The La Planta.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Guillermo Hemmerling y Agustina Vivanco.