El radicalismo criticó la "improvisación" de la Municipalidad con el transporte

El estado del transporte público en la ciudad de Córdoba sigue generando controversia. Mientras el intendente Daniel Passerini afirmó que las frecuencias de los colectivos, especialmente en los corredores operados por la nueva empresa FAM, están mejorando según los controles municipales, para la oposición y los usuarios el diagnóstico es opuesto.

La concejal radical Elisa Caffaratti y los vecinos que dependen del servicio denunciaron una notable deficiencia en la cantidad de unidades y la calidad del sistema.

Caffaratti, de la Unión Cívica Radical, criticó la adjudicación de los corredores 2, 5, 7, 600 y 601 al Grupo FAM. "Es público y notorio que no tienen la frecuencia que deberían", afirmó en diálogo con Cadena 3.

La concejal destacó que, según la ordenanza 12.146 de 2014, estos corredores deben contar con 322 unidades. Sin embargo, "el compromiso inicial de FAM fue de 298 y, según la propia Municipalidad, circulan entre 180 y 200 unidades".

Esto significa menos de lo exigido hace 11 años. Para la opositora, "el transporte no está funcionando ni va a funcionar si no se le exige a las empresas la cantidad de unidades necesarias para cumplir con las frecuencias y que los cordobeses no sigan pagando la improvisación del municipio con su tiempo".

Las quejas no se limitan al ámbito político. En las calles, los usuarios del corredor 7, operado por FAM, expresaron su frustración.

Una vecina de barrio Primero de Mayo dijo a Cadena 3 que "el 73 ya es una costumbre que lo esperás más de una hora, tanto para Ciudad Universitaria como desde mi barrio. Lo mismo con el 70, 72 y 74. Es una frecuencia intolerable para los que van al colegio o a trabajar".

La usuaria, que vive en la punta de línea, agregó que los colectivos salen vacíos, pero en la primera parada ya no pueden levantar más gente porque se llenan.

La calidad de las unidades también fue blanco de críticas. "Esta empresa nueva es fantasma. Te ilusionás con que al menos tengan coches decentes, pero subís y ves huecos en el piso", denunció la mujer, quien llevaba 20 minutos esperando.

También comparó el costo de alternativas como el taxi, inviable para ella: "Desde mi casa a Ciudad Universitaria, a 45 cuadras, un taxi me sale 8.000 pesos".

El contraste entre las declaraciones oficiales y la realidad que viven los usuarios reaviva el debate sobre la eficiencia del transporte urbano en Córdoba.

Mientras la Municipalidad aseguró que hay mejoras en el servicio, la oposición y los vecinos coinciden en que el sistema sigue lejos de satisfacer las necesidades de la ciudad, con frecuencias insuficientes y colectivos en mal estado.

Informe de Fernando Barrionuevo.