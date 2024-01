El porteador cordobés que vive tres meses del año en el Aconcagua

Pablo Juárez es del interior de Córdoba y hace 16 años que pasa la temporada de verano en la montaña más alta de América: el Aconcagua.

Alojado en una carpa a 4200 metros de altura, se comunicó con Cadena 3 para hablar de su experiencia como guía de montaña y valoró la compañía de la radio más federal.

Se encuentra en el campamento Base en el Aconcagua, donde esperan a los excursionistas que van con sus expediciones. "Acá, desde el campamento base, arranca la aventura", expresó.

Comentó que está viviendo en el campamento hace dos meses y todavía le queda un mes y medio de temporada.

Siempre Juntos El porteador cordobés que vive tres meses del año en carpa en el Aconcagua Video

"La vida me trajo hasta acá por distintas circunstancias: me fui a estudiar a Córdoba, conocí la escalada y eso me llevó a estudiar guía de montaña y acá estoy", amplió.

A raíz de ello, explicó que su trabajo específico es de "porteador", es decir, llevar los kilos que el excursionista no quiere llevar hacia arriba: carpa, bolsa de dormir, etc. "Y más allá de eso, coordino un montón de otras cosas", completó.

"Por suerte conocí que había otra cosa además de las vacas y la llanura de Morteros", concluyó.

