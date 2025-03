El papá de Pablo Grillo celebra su evolución: "Me habló y me apretó la mano"

El fotógrafo Pablo Grillo, herido brutalmente en la manifestación de jubilados del miércoles 12 de marzo por la Policía en las inmediaciones del Congreso, presenta una evolución positiva, según comentó su papá, Fabián.

Indicó que, aunque siempre se debe mantener la cautela debido a la delicadeza del caso, la situación actual es alentadora.

El paciente, que se encuentra sin respirador, ha mostrado signos de mejoría. "Me habló, me dijo 'hola viejo', me apretó la mano, mueve las piernas, las manos, y está mucho mejor", comentó Fabián.

La situación del paciente sigue siendo monitoreada de cerca, y se espera que continúe la recuperación en los próximos días.

Informe de Ariel Rodríguez.