El gobernador de Salta cruzó a Nación por la importación de gas: "Lo advertí"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, criticó la decisión del Gobierno nacional de importar gas, en una entrevista con Cadena 3. Según el mandatario provincial, se pudo haber evitado esta erogación millonaria si se hubiera realizado la reversión del gasoducto norte.

"Yo lo venía planteando desde que asumimos que íbamos a tener problemas con el gas. Si no se hacía la reversión del gasoducto norte, esto tiene que ver con negligencia, con falta de ejecutividad, con falta de decisión política de hacerlo", sostuvo Sáenz.

El gobernador también señaló que este proyecto infraestructural podría haberse llevado a cabo por un costo considerablemente menor al actual: "Y un gasoducto que salía a 40 millones, hoy día, vamos a tener que pagar casi 500 millones para importar gas para poder darle al norte argentino".

Sáenz lamentó la falta de consenso y cooperación entre las distintas fuerzas políticas y consideró necesario dejar atrás las diferencias para trabajar en beneficio del país: "Me parece que estas cosas tienen que ver con eso, con que no avanzamos, con que de una vez por todas no nos ponemos a trabajar de manera conjunta".

La Información Oficial Nacional confirmó recientemente la importación de hasta 30 cargamentos de gas natural licuado. Hasta el momento ya se han licitado y adjudicado una veintena.

Informe de Elisa Zamora.