El gobernador de Jaldo evalúa impacto de la lluvia torrencial del sábado

El gobernador de la provincia de Osvaldo Jaldo realizó una evaluación de la lluvia torrencial que afectó la región el sábado pasado. En su declaración, destacó que el plan prelluvia implementado ha funcionado adecuadamente.

El gobernador afirmó: "Hemos tenido problemas de anegamiento, pero nobleza obliga. Todas las obras de prelluvia que hemos venido haciendo han dado sus resultados". Aseguró que no se registraron evacuados ni desbordes en ríos o canales.

"Hoy no tenemos evacuados, tampoco hemos tenido desbordes de ríos, no hemos tenido desbordes de canales", agregó, refiriéndose a la situación en la capital, donde el canal norte y el canal sur no han desbordado.

A pesar de los logros, la situación en algunas rutas sigue siendo complicada. La ruta provincial en la zona de Hualinchay, al norte de la provincia, permanece inaccesible, impidiendo el acceso a la escuela de la zona.

Además, la ruta 40 continúa con un corte total desde el sábado debido al desborde del río Santa María. Vialidad Provincial está realizando una evaluación del camino del Perú, en la zona del canal sur, donde se han producido daños en las paredes del canal.

Informe de Rosalía Cazorla