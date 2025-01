El aterrador balance de los incendios sin control en Los Ángeles

A cuatro días de iniciados y mientras se espera que cesen los vientos, el balance de los incendios que asolan la ciudad estadounidense de Los Ángeles y sus alrededores, es aterrador.

Este es el cuadro de situación:

Los incendios comenzaron el 7 de enero, con el Palisades Fire y el Eaton Fire como los más significativos.

Solo el incendio Lidia está controlado en un 75%. El Palisades Fire está controlado en un 6%, mientras que el Eaton, Hurst y Kenneth siguen sin control.

Los incendios han quemado más de 14,400 hectáreas, afectando áreas como Pacific Palisades, Santa Mónica y Calabasas.

/Inicio Código Embebido/

This LA fire is the most destructive in US history.



- 29,000 acres destroyed

- 57 billion in economic damage

- 180,000 people evacuated



Here’s EVERYTHING you need to know about the fire: pic.twitter.com/YU6XCkHACe