Desesperación de una familia que no fue atendida en el Registro Civil de Córdoba

Federico Vallejos es un oyente de Cadena 3 que durante la mañana del martes se comunicó desesperado por una angustiante situación que le tocó atravesar junto a su madre en el Registro Civil de Córdoba.

Su abuela murió en las últimas horas y necesitaba completar los trámites para hacer el sepelio. Debido al conflicto que mantiene Sindicato Union Obreros y Empleados Municipales (Suoem) con la Municipalidad, Federico tuvo que implorar que desde el Registro Civil lo atiendan para que pueda hacer el papeleo correspondiente.

Además del dolor que debe soportar por el fallecimiento de su abuela, la madre de Federico sufrió un ataque de nervios por las continuas trabas en el Registro, donde también había cerca de 50 personas esperando a ser atendidas. La situación suma otro capítulo a la cantidad de veces que la población fue rehén del conflicto entre el Suoem y la Municipalidad de Córdoba.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cuando Federico llegó con su madre al Registro Civil, se encontraron con que había carteles que indicaban que los empleados estaban de asamblea y que no habrá atención. "Un policía nos dijo que no sabía que iba a pasar porque no había agua en el edificio", explicó el oyente.

"Nos quedamos esperando con otras 50 personas que estaban aguardando la atención. Después, en el Registro pusieron un cartel que advertía que no iban a atender por falta de agua. Estaban sacando el capital humano del registro y a mi mamá le dio un ataque de nervios. Se desmayó y hubo que llamar a un servicio de emergencias. Todo para que nos pudieran dar un papel para poder retirar el cuerpo de mi abuela en la clínica donde falleció", explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Federico contó, además, que vino desde Cosquín a Córdoba a completar todo el trámite por el fallecimiento de su abuela y que debió pasar la noche en la capital provincial.

Por último, contó que este trámite era necesario porque la familia no puede costear un servicio fúnebre privado. "Además de todo lo que tuvimos que pasar, estamos gastando plata de donde no tenemos. No pudimos contratar un servicio fúnebre porque está carísimo. A mi mamá le tuvieron que dar una pastilla porque no hubo forma de tranquilizarla", lamentó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Fernando Barrionuevo.