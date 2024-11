Daniele criticó el argumento de Trabajo para dictar la conciliación obligatoria

El conflicto entre el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) y la Municipalidad de Córdoba llevó al Ministerio de Trabajo a la intervención y dictó la conciliación obligatoria. Por ese motivo, no hubo este viernes protestas del gremio por las calles de la capital provincial.

Ambas partes se reunirán el próximo martes 12 de noviembre para buscar una solución.

El titular del sindicato, Rubén Daniele, organizó una conferencia de prensa donde destacó que, debido a esta intervención de Trabajo, todas las acciones de protesta quedaron suspendidas hasta la reunión.

Daniele criticó al ejecutivo municipal por no haber reducido la planta política como prometieron en campaña, lo que, según él, habría permitido cumplir con el pedido de recomposición salarial de los trabajadores.

"Si hubieran reducido la planta política, todo lo que se estarían ahorrando por hacer esta reducción hubiera alcanzado para completar o cumplir con el pedido de los municipales y no habría conflicto", expresó ante la prensa.

El gremialista también mencionó cifras sobre la cantidad de funcionarios, indicando que hay "200 funcionarios en el Concejo Deliberante; 556 dependen del Departamento Ejecutivo y 29 del Tribunal de Cuentas. Usted lo suma y da 785. Más del 100% de funcionarios".

Aseguró que, si se aplicara el sueldo promedio de estos funcionarios, "hoy no estamos en conflicto porque esos puntos sobran para poder haber alcanzado una solución".

Respecto a la intervención del Ministerio de Trabajo, Daniele manifestó su sorpresa: "A mí me sorprendió muchísimo. Sobre todo por el fundamento de alterar la paz social. ¿Cuándo hemos alterado la paz social? Estamos haciendo lo que la Constitución manda, que es el derecho a la protesta que consagra la Constitución". Afirmó que el argumento de la Municipalidad carece de fundamento y cuestionó: "¿Cuál es la paz social que me altera? Es evidente que nos están parando el conflicto, el argumento que ponen no tiene pies ni cabeza".

Pese a que este viernes no hay protestas en las calles de Córdoba, no hay atención en las dependencias públicas municipales debido a que se celebra el Día del Empleado Municipal.

El lunes, el cuerpo de delegados del gremio se reunirá para analizar la situación antes de la cita del martes en el Ministerio de Trabajo provincial. "A partir del viernes a las 0 horas suspendimos todas las medidas", reiteró Daniele.

Pero a nivel provincial, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) mantiene medidas de protesta con un quite de colaboración y dos horas de paro por turno en todas las reparticiones públicas.

En los hospitales, ATE continúa con sus acciones, limitando la atención a urgencias y emergencias.

El delegado de ATE en el Hospital Misericordia, Roberto Ramos, comentó a Cadena 3 que el conflicto sigue de la misma forma en ese centro de salud.

Además, se convocó a una jornada de protesta el miércoles a las 10 de la mañana en la Plaza de las Américas, donde participarán trabajadores de diversos hospitales.

Por su parte, el gremio UTS exige un lugar en la mesa de diálogo con el gobierno provincial y reclama un aumento salarial del 50%. No se descarta un paro de 24 horas para la próxima semana, según informaron fuentes del gremio.

Informe de Lucía González y Fernando Barrionuevo.