Combaten al menos cinco focos de incendio en Córdoba: hay viviendas afectadas

Bomberos combaten importantes focos de incendio en localidades de las sierras de Córdoba como Tanti, San Clemente, Barranca Yaco, Potrero de Garay y Balnearia.

En la zona entre Tanti y Cabalanga comenzó uno de los más importantes, pero que debido a los fuertes vientos se trasladó hacia el sector de Icho Cruz. Ya hay evacuados en viviendas de la zona alta de Icho Cruz, donde el fuego afectó al menos a una de las viviendas.

El secretario de Gestión de Riesgo, Claudio Vignetta, solicitó en diálogo con Cadena 3: "Si los bomberos no llegan a tiempo, pedimos a la gente que se autoevacúe y baje hacia Icho Cruz". Piden también no transitar por las rutas colindantes para no obstruir el paso de autobombas.

Trabajan en la zona tres aviones hidrantes y dotaciones de bomberos voluntarios para interrumpir el avance del fuego, antes de que se dirija hacia el sur del Valle de Punilla.

Complica el panorama un fuerte viento norte, con ráfagas que en algunos casos superan los 60 kilómetros por hora.

Según las autoridades, el incendio habría sido provocado accidentalmente por un joven de 27 años, quien manifestó haber iniciado una fogata para hacer un café, la cual se habría descontrolado por el viento que habría propagado el fuego. El mismo quedó detenido.

En total hay cuatro incendios activos en Córdoba

El secretario de Gestión de Riesgo de la Provincia, Claudio Vignetta, informó cuatro focos de incendios fuertes en la provincia.

Otro incendio se encuentra en San Clemente. Se trata de un reinicio del foco que había sido apagado. Trabajan en la zona bomberos voluntarios de la zona, junto con personal del ETAC y 2 aviones hidrantes.

El tercer foco se encuentra en la zona de Barranca Yaco, jurisdicción de Sinsacate, donde trabaja el cuartel de Bomberos de Jesús María, con un avión hidrante en la zona.

Por otra parte, se informó un incendio en Unión de los Ríos, jurisdicción de Potrero de Garay, donde se envió un helicóptero.

Hacia el este provincial las llamas cubren una amplia superficie en Trinchera, jurisdicción de bomberos voluntarios de Balnearia. En este lugar trabajan efectivos de nueve cuarteles de aquella región.

"Las condiciones climáticas no son favorables, con fuertes vientos y temperaturas de más de 30°", agregó.

Informe de Abelardo Fonseca.