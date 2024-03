Christophe Krywonis pidió empleados con ganas de trabajar y causó revuelo

Christophe Krywonis explotó contra las críticas que le llegaron a sus redes sociales luego de pedir empleados "con ganas de trabajar".

El exMasterChef se refirió a los comentarios que recibió: "El que me dice que no consigo empleados porque no pago, es porque nunca trabajó conmigo".

El francés contó que tiene total compromiso con el pago a sus empleados y que la dificultad de encontrar personal, no pasa por ahí.

El reconocido chef además se refirió a su búsqueda en redes: "Yo solo quiero gente con ganas de trabajar, lo demás son pelotudeces", aseguró enojado.

