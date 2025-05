Alerta por estafas en la inscripción y adjudicación de viviendas en San Juan

El Instituto Provincial de la Vivienda de San Juan (IPV) emitió una advertencia a la población sanjuanina sobre nuevas estafas relacionadas con la inscripción y adjudicación de viviendas.

En un comunicado oficial, el organismo aclaró que el trámite de inscripción en los planes habitacionales del IPV es completamente gratuito y que no está autorizado a cobrar dinero por dicho proceso.

El IPV remarcó que no comercializa carpetas, lotes ni viviendas que estén sujetas a desalojo. Además, se recuerda que las viviendas adjudicadas no pueden alquilarse ni permutarse sin autorización formal, ni venderse si no están completamente canceladas.

Estas medidas surgen en respuesta al aumento de estafas que buscan engañar a las familias sanjuaninas bajo promesas falsas de facilidades para acceder a una vivienda propia.

El IPV instó a la población a estar alerta y a verificar cualquier información relacionada con la obtención de viviendas.