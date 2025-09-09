Una mujer estaba estacionando una 4x4 y se incrustó contra una pared

FOTO: La estructura que chocó el vehículo en el supermercado.

Un impactante accidente ocurrió en Mendoza y Donado, donde una mujer perdió el control de su camioneta 4x4 al ingresar al estacionamiento del supermercado La Gallega. El vehículo impactó fuertemente contra el frente del establecimiento, causando daños significativos en la estructura.

Las imágenes del incidente muestran el estado destrozado del área de depósitos y tableros de electricidad del supermercado. Afortunadamente, no se registraron heridos. Testigos indican que la mujer no logró frenar a tiempo y, en lugar de accionar el freno, presionó el acelerador, lo que provocó el choque.

/Inicio Código Embebido/

Radioinforme 3 Rosario Siniestro vial. Conducía totalmente ebrio una camioneta, chocó con una moto y quedó detenido El impacto tuvo lugar en la intersección de San Martín y Garibaldi, en la zona sur rosarina. El golpe fue tan fuerte que en la Volkswagen Amarok se activaron los airbags. El motociclista y su acompañante fueron trasladados de urgencia al HECA.

/Fin Código Embebido/

El guardia de seguridad del lugar ha estado organizando el tránsito de personas que intentan acceder al estacionamiento, que ha quedado deshabilitado tras el accidente. La zona afectada está marcada con cintas de peligro, alertando a los transeúntes sobre la situación.

El vehículo involucrado también sufrió daños considerables en su tren delantero debido al fuerte impacto. Este hecho ha llamado la atención de los vecinos y de quienes circulan por la zona, dada la magnitud de los daños en el frente del supermercado.

Informe de Juan Cruz Albergoli.