Un perro murió tras quedar encerrado en un auto: ¿Qué hacer en esos casos?

Esta semana un perro murió por asfixia tras quedar varias horas encerrado en un auto, en Corrientes al 600, pleno centro rosarino.

Ante esa situación y la desesperación de los transeúntes que veían a la mascota encerrada, nadie logró una solución instantánea.

El comandante general Walter Corsetti, subjefe provincial de Bomberos Voluntarios de Santa Fe, habló con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y sugirió: “Romper un vidrio no es fácil, debe ser una situación extrema. Si el auto está al sol, con estas temperaturas, no deben dejar mascotas solas dentro. Y no se deben dejar mascotas encerradas, es abandono”.

“Hay que llamar al 911, comunicar el hecho y esperar en el lugar. Hay que ser coherentes y ver. El personal policial llegará, no hay que romper el vidrio”, cerró.