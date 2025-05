Titulares y choferes se pusieron de acuerdo y quieren usar Uber

En un reciente encuentro entre la Asociación Titulares de Taxis Independientes (ATTI), el Sindicato Peones de Taxis de Rosario y el concejal peronista Lisandro Cavatorta, se discutieron cambios en el uso de aplicaciones para taxis en la ciudad.

Uno de los puntos más destacados fue la decisión de no sancionar a los taxis que utilizan aplicaciones legítimas. "No hay un marco legal sobre este tema, hay que tener en cuenta que son autos que están habilitados", afirmó Horacio Yanotti, del sector de los choferes, en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos. Además, se subrayó que tanto el taxi como el chofer no deberían ser penalizados por su uso.

El sindicato reconoció los altos costos operativos asociados a plataformas como Uber y Didi, pero enfatizó que la subsistencia de la actividad taxista es primordial. "Nosotros como organización sindical lo que estamos pregonando es que la actividad taxista siga existiendo". Se planteó la posibilidad de integrar servicios de estas aplicaciones dentro de los taxis tradicionales, aunque aún no es una práctica común.

Otro tema abordado fue la necesidad de que el municipio controle el transporte ilegal en áreas específicas de la ciudad, como shoppings y eventos masivos. "Los coches que no están habilitados para hacerlo no lo tienen que hacer", insistió Yanotti, quien también solicitó la presencia de personal de servicios públicos para sancionar este tipo de transporte no autorizado.

Informe de Fernando Carrafiello.