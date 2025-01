Scaglia criticó al Gobierno nacional: "En puntos concretos no tenemos respuesta"

Gisella Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe, analizó el primer año de gestión en la provincia, destacó las obras en la autopista Rosario-Santa Fe y criticó al Gobierno nacional por la falta de fondos.

“La relación con el Gobierno nacional no cambió. Es una gran relación en termino de diálogo, pero en puntos concretos no tenemos respuestas, por ejemplo, en la trasferencia de rutas nacionales a la provincia. Y el Gobierno nacional admite que no hay presos aún en Coronda, como habíamos dicho”, recordó Scaglia en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“El tercer carril es necesario y anhelado, se lo reclamamos muchas veces a Nación y hoy lo haremos con fondos de los santafesinos. Es el acceso a los puertos, de ahí sale la soja del país, que tiene retenciones y nunca volvieron a la provincia. Me apena mucho discutír sobre una matriz productiva que el Gobierno nacional no quiere ver. El puerto es el que genera las mayores exportaciones en Argentina. Seguimos pensando en lo importante que es el federalismo, las provincias somos las que producimos”, indicó.

En cuanto a la gobernación de Maximiliano Pullaro en 2024, Scaglia resaltó: “Hemos logrado cosas que no pensábamos ni en nuestros menores escenarios, como terminar el año con la cifra de homicidios más baja en los últimos años. La provincia se acomodó, ordenó cuentas. Cerramos un gran año. Empezamos 2024 y hubo 13 paros, pusimos asistencia perfecta y descontamos los días de huelga”.

Interna provincial del PRO

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, el diputado nacional del PRO, José Núñez, manifestó su descontento con la participación del partido dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe y amagó con irse a La Libertad Avanza (LLA).

“Tener una coalición para ocupar cargos, no es mi idea. No estamos teniendo poder de decisión en Unidos”, explicó.

Sobre eso, Scaglia aclaró: “No hablo de sensaciones, sí de cosas que están en agenda y son muy PRO. La autopista es una obra productivista. Creemos en la inversión y las empresas privadas. También el esquema tributario progresivo, que beneficia al que produce. El déficit cero y el equilibrio en las cuentas es agenda del PRO, al igual que la seguridad. Las discusiones de la política chiquita no valen nada, es una búsqueda de un ratito en la opinión pública. El PRO va a seguir en Unidos”.