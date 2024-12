Santa Fe, alerta por el estado de las rutas: "Es un arma mortal"

La provincia de Santa Fe continúa reclamando por el mal estado de las rutas, que ocasionó innumerables muertes en siniestros viales en lo que va de 2024.

Sebastián Kelman, director de Capacitación y Comunicación y del Observatorio Vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), habló con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y manifestó: “No les preocupan las muertes en las rutas. Hasta desconocen que por ley el Estado nacional debe mantener las rutas nacionales. La siniestralidad aumentó por el mal estado de las rutas”.

“En la ruta 34 hay 7 muertos cada 100 kilómetros, supera las víctimas fatales de los últimos 6 años. No pedimos que terminen la autopista que comenzó en la gestión anterior, no pedimos obras millonarias. Pedimos lo básico: bacheo, banquinas, iluminación. Y no hay ningún tipo de respuestas”, indicó.

Y aseguró: “El factor humano es el más importante, pero el ambiental es fundamental. Si hay rutas con huellas, si las banquinas son inestables, es un arma mortal para cualquier conductor que se descuida”.

Además, Kelman se refirió al reclamo santafesino y manifestó: “Ya el Gobierno provincial pidió el traspaso de las rutas nacionales, que las cedan. Esto es altamente preocupante. Que se hagan cargo o nos deleguen el mejoramiento del estado de las rutas”.