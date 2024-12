Enrico y la falta de obras en rutas nacionales: "Van 10 muertes en 25 días"

Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, habló del lanzamiento de una serie de 25 licitaciones para el corte de pasto en rutas de la provincia. En ese contexto, criticó la falta de obras y mantenimiento en rutas nacionales que atraviesan la provincia.

“Son 4400 kilómetros de rutas, que son 9800 kilómetros de banquinas, todo en trazas provinciales. Queremos probar esto para abordar en conjunto el corte de pasto en esos lugares. Actualmente, donde no hay localidades, los equipos de Vialidad van y cortan, pero con demoras y dificultades. Queremos licitar por zona, con oferentes que se encarguen de mantener el pasto a un máximo de 10 centímetros de alto”, dijo sobre la nueva iniciativa Enrico.

Además, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, insistió en la falta de atención nacional a las rutas que atraviesan el territorio provincial. “Al Gobierno nacional no le importa nada las rutas. Les ofrecemos asfalto para tapar los pozos de sus rutas. La falta de interés que hay desde Buenos Aires…van 10 muertes en 25 días en rutas nacionales en Santa Fe. Si mueren en la General Paz, hay plata para obras, para el interior no. En Circunvalación de Rosario no cortan el pasto. Hay desinterés y desprecio por la gente del interior”, disparó.

“El 6 de enero comienzan las obras del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. Habrá tres carriles por lado, mejoras en los rulos e iluminación. Básicamente se hace de vuelta la autopista. Queremos convertir la A012 en autovía, pero hay problemas de jurisdicción. En la provincia no podemos seguir aguantando que haya una persona de Vialidad Nacional sentada sin hacer lo que hay que hacer. No hay respuestas, es muy injusto. Pagamos retenciones, impuestos, y no cortan el pasto”, lamentó.

Finalmente, consultado sobre la última resolución sobre el loteo Damfield, el funcionario indicó: “Nos causó sorpresa porque la Justicia Federal no tiene competencia sobre temas provinciales. Vamos a comparecer y dar las razones de nuestro planteo. La decisión de proteger a Rosario de que no se inunde no la vamos a cambiar”.