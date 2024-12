Trágicas muertes en la ruta 33: "Es una situación muy crítica"

La ruta nacional 33 marcó agenda esta semana –una vez más- por una sucesión de trágicos siniestros viales. El martes un camionero murió tras chocar con otro en Murphy, mientras que este miércoles volcó un transporte de botellas en Pujato.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Daniel Quacquarini, presidente comunal de Pujato, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y recordó: “En mayo de 1982 hubo un peor momento de la ruta 33, de Chabás a Casilda era intransitable. Pero la ruta está en una situación muy crítica, venimos reclamando hace tiempo. Hay lugares en los que la ruta tiene no solo pozos, también hundimientos. Este miércoles logramos correr un árbol de gran porte que estaba seco y pegado a la traza”.

Y anticipó: “Nación acaba de firmar fondos para mantenimiento por 24 meses. Está la intención de una concesión de la ruta 33 para el año próximo. No alcanza solo con mantenimiento. No se habla de una repavimentación, y cuando se hicieron no duraron nada por los transportes de carga”.

En ese sentido, Quacquarini dijo que por Pujato “pasan ocho camiones por minuto”. Además, subrayó: “Hay que sumar camionetas, autos. Y no hay control de carga, hay muchos camiones pasados de kilos”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“A cualquiera le surge la idea de que hay que devolverles a los santafesinos la seguridad en las rutas. Si quedara la recaudación provincial acá tendríamos rutas excelentes. Pero es una ruta nacional. El gobierno provincial pidió el traspaso”, lamentó.