Santa Fe denunció el mal estado de las rutas nacionales y exigió el traspaso

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, expresó su preocupación por la falta de respuesta de Nación al largo reclamo que la provincia realiza por la falta de mantenimiento y el mal estado de las rutas nacionales.

En ese sentido, afirmó que "para Gobierno central las rutas nacionales no existen, no les importa, no les interesan. La situación es insostenible".

"El problema de las rutas nacionales en el país se va a ir agravando semana a semana si el Gobierno nacional sigue con esta postura", señaló a Cadena 3.

Y añadió: "Lamentablemente, venimos aumentando el ritmo de accidentes y la pérdida de vidas humanas en rutas nacionales". La falta de mantenimiento se convierte en un factor crítico, especialmente en días de lluvia, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, le restó importancia a la situación al asegurar que "no hay de qué preocuparse".

"Es un Gobierno nacional que tiene la mirada puesta en otras cosas, que no dejan de ser importantes. Pero lo que pasa en el interior es grave", respondió Enrico.

Al respecto, el gobernador Pullaro expresó: "Si ustedes (Gobierno) no tienen interés en reparar o mantener rutas nacionales, al menos pasen la jurisdicción a la provincia para que podamos organizar un esquema de mantenimiento".

Enrico explicó que Santa Fe enfrenta un problema mayor que otras provincias debido al alto tránsito de camiones que transportan productos agrícolas. "Necesitamos tener un esquema de mantenimiento", remarcó.

El ministro también expresó que Santa Fe aporta significativamente a la economía nacional, pero no recibe los recursos necesarios para el mantenimiento de sus rutas, convirtiendo en un tema de tensión entre el interior y Buenos Aires.

"Si no nos reparan la ruta, pásenla a la provincia, pero déjenos resolver el problema", concluyó Enrico.

Entrevista de Miguel Clariá.