Sabsay y posibles designaciones en la Corte: "El acuerdo del Senado es esencial"

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay analizó la situación actual del sistema judicial argentino y la posible designación de nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entrevistado por Alberto Lotuf en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, el prestigioso jurista expresó su preocupación por la intención de Milei de designar jueces por decreto, una práctica que considera inapropiada. "Me parece que sería una locura, realmente", afirmó, refiriéndose a la posibilidad de que el presidente actúe sin el acuerdo del Senado.

Sabsay recordó que el ex presidente Mauricio Macri tuvo que retroceder en una situación similar, donde debió seguir el procedimiento establecido por la Constitución. "El acuerdo del Senado es esencial", enfatizó, subrayando que no hay justificación para evitar este proceso.

Acuerdos y argumentos

"No hay argumento que lo justifique ya", agregó, al tiempo que cuestionó un posible intercambio de favores políticos detrás de la designación de Ariel Lijo, un juez que genera controversia.

“Saben que no tienen los votos, ese es el tema. No me llama la atención porque ya Ficha Limpia tampoco la apoyaron, que me parece una locura. Evidentemente es algo que no le conviene a Cristina. Entonces acá habría un intercambio de favores y en ese caso podría venir acompañado de un plan de impunidad. Lo que me parece todo un desastre para las instituciones argentina”, reveló.

En cuanto a la indiferencia de la población frente a estos temas, el letrado indicó que no le sorprende, ya que "generalmente, si tiene un presidente con un gran apoyo popular, se justifica cualquier cosa".

A su juicio, la falta de reacción del público puede estar relacionada con una percepción de que el gobierno actúa sin restricciones, lo que podría llevar a una erosión de las instituciones democráticas. Sabsay concluyó su análisis expresando su decepción por la marcha del gobierno actual. "No puede haber un desarrollo real si las instituciones no funcionan", sentenció.

El caso de Santa Fe

El abogado también abordó la situación en la provincia de Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Pullaro impulsa la renovación de la Corte. Sabsay aclaró que cualquier intento de remover a un juez por decreto no sería constitucional y que se debe seguir un proceso de juicio político.

"Esa es la esencia del sistema republicano", destacó.