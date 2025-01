Rubinstein: "Hay buenas chances de que el programa de Milei tenga éxito"

El Banco Central aseguró tras una serie de relevamientos que la expectativa indica que Javier Milei finalizará su mandato con una inflación del 10 por ciento anual. Gabriel Rubinstein, ex Secretario de Política Económica, opinó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que "hay buenas chances de que Milei despliegue su programa económico con éxito" y mencionó que "no debería extrañarnos si la inflación va llegando al 10 por ciento anual".

En ese sentido, comparó la situación actual con experiencias pasadas de inflación controlada, e indicó que en el pasado "hubo 2 o 3 años de inflación anual del 5 por ciento".

Rubinstein señaló que "hay registros mejores que los actuales" y destacó que para el primer semestre de 2025, se estima una inflación de entre 16 y el 20 por ciento anual. Del mismo modo, aclaró que "sigue siendo mucho, pero claro, después de tanta inflación en los últimos años es un alivio importante y la gente lo valora".

Además, consideró que la situación económica tiene un fuerte componente político, ya que "el gobierno decidió no tener sobresaltos cambiarios" y busca "apostar a la baja de la inflación porque sabe que eso, como se dice, garpa políticamente".

El impacto de la inflación en la vida cotidiana de la población es notable, según expresó el ex funcionario, ya que "es un alivio, es una sensación de que, bueno, no me tengo que estar angustiando por este tipo de cosas".



Finalmente, Rubinstein consideró que una posible reelección dependerá de cómo se perciba la competitividad de Milei para las elecciones de 2027. Asegura que "todo hace pensar que va a estar muy competitivo" y que "la clave de la elección es cómo se lee el resultado".