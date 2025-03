Rubinstein aseguró que el Gobierno "sigue emitiendo dinero"

El Gobierno nacional se encuentra en la recta final de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un acuerdo que prevé un monto entre 10 y 20 mil millones de dólares.

Gabriel Rubinstein, exfuncionario del Ministerio de Economía y director de YIER Consultora en Economía y Finanzas, habló con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y señaló que "hay un tema con la carne que subió mucho y que afecta a estos índices". A pesar de esto, consideró que "la inflación va a seguir bajando" y que "entre el 1 y el 2% debería ser lo normal". Sin embargo, advierte que "Argentina no tiene que financiar un déficit fiscal", lo que podría ser una de las causas de la inflación.

Rubinstein criticó la política monetaria del Gobierno, afirmando que "sigue emitiendo dinero, a pesar de que dice que no". Explicó que "cuando el Gobierno paga un bono y no lo renueva, eso genera emisión monetaria". A pesar de las malas políticas, consideró que "no hay un gran problema por ese lado" y que la inflación "está más o menos acompañando".

En relación al acuerdo con el FMI, Rubinstein mencionó que "en esencia es para poder seguir pagándole al Fondo". Destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, el actual Gobierno busca "adelantar los fondos" para exhibir reservas y facilitar el acceso a los mercados internacionales.

Sobre el levantamiento del cepo cambiario, Rubinstein sostuvo que "no hay nada que te impida salir del cepo". Sin embargo, el Gobierno evalúa los riesgos y prefiere mantener el control sobre el dólar, especialmente en un contexto electoral. "Para llegar bien a las elecciones le conviene tener lo más maniatado posible al dólar", afirmó.

Rubinstein también reflexionó sobre la situación cambiaria actual, señalando que "la situación es frágil desde el punto de vista cambiario". En cuanto al FMI, aclara que "no se puede hablar de buenos o malos", y que el organismo "cree que el dólar está atrasado en Argentina".