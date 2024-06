Rosarinos sin carnets por falta de insumos: "Esperamos que se normalice"

Vecinos de la ciudad de Rosario denunciaron este miércoles que el CMD Centro de la ciudad dejó de entregar licencias de conducir por falta de insumos. En ese marco, Gustavo Adda, director de Tránsito, adelantó que esperan que el problema se resuelva en la jornada de hoy.

"Estamos esperando en estos momentos que arribe la empresa distribuidora para traer los elementos necesarios para la emisión", explicó Adda al móvil de Cadena 3 Rosario. Según el funcionario, esto permitirá dar respuesta a los vecinos que se acercaron a la dependencia y no obtuvieron sus carnets.

En ese sentido, Adda planteó que aguardan que el jueves la provisión esté normalizada. Por otro lado, apuntó que la falta de plásticos afectó solo al CMD Centro por “cuestiones administrativas de la Agencia Nacional de Seguridad y cambios de autoridades”.

"No deberían encontrar ningún problema", dijo Adda respecto a aquellos ciudadanos que tengan previsto realizar el trámite mañana. Sin embargo, advirtió que "no existe posibilidad" de prórroga de licencias en caso de nuevos retrasos. Finalmente, recordó que en Santa Fe no es posible hacer uso de la licencia digital: "Sí o sí, hay que esperar a que te llegue el carnet".