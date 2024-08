Renunció una vocal de NOB: "Los que me conocen saben que mi familia es canalla"

La vocal de Newell’s, Silvia Bossio, renunció a su cargo tras una bandera en su contra que apareció en la marcha de hinchas autoconvocados que tuvo lugar este martes en el club del Parque Independencia.

“Personalizaron un tema conmigo. Los que me conocen saben que mi familia es canalla. Que yo me saque una foto con ellos no justifica que yo sea más o menos hincha de Newell’s”, explicó Bossio en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Hay gente que no lo entiende. Estuve en la comisión de Llorente. Fui la primera mujer en estar en una comisión directiva de Newell’s. Meterse con el apellido es un límite, Newell’s no es mi vida. Quiero mucho al club”, lamentó.

E informó: “Todavía no hablé con el presidente. Por respeto a él y la comisión directiva no diré nada. En las redes fue un desahogo, cosas raras hay en todos lados”.