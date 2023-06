"Priscilla": un film desde los ojos de la ex pareja del rey del rock and roll

Susana Manzelli

La hija del gran Francis Ford, Sofía Coppola presentó el teaser de la película “Priscilla”, su último film.

Hacedora de grandes éxitos cómo “Las vírgenes suicidas”, “Lost un translation”,(perdidos en Tokio), la realizadora ahora presentó el teaser, de la película biográfica basada en la vida de Priscilla Presley y su esposo Elvis Presley.

" Me permitió conocer el concepto de novia trofeo, es en gran medida una historia sobre cómo se convirtió en quién es y su descubrimiento de su sentido de la femeneidad", dijo Sofía Coppola.

Se espera el estreno de la película para la segunda mitad del año que fue filmada en Toronto basada en el libro "Elvis anda me" de la ex pareja del rey del rock and roll.

Los protagónicos estarán interpretados por el actor Jacob Elordi (de la serie Euphoria) como Elvis y Cailee Spaneny (de Titanes del Pacífico) como Priscilla.

