Polémica por derrumbes en Nuevo Alberdi: ¿Usurpación o asentamiento legal?

Este lunes, en la zona de Nuevo Alberdi, en el norte rosarino, se vivieron momentos de tensión. Topadoras municipales derribaron construcciones para abrir paso a una nueva avenida. La Municipalidad denunció usurpación, pero Ciudad Futura asegura que estaba todo en el marco de la ley.

Antonio Salinas, concejal de Ciudad Futura, habló en con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y explicó: “Estaba empezando una obra que el barrio demanda. Hay un potencial enorme para crecer. La Municipalidad empezó a tumbar casas en construcción y dos casas terminadas. Un muchacho fue a trabajar y al volver no tenía más su casa”.

“Hay desgobierno. Nos atendieron los llamados por la tarde. No lo entendemos, después de la campaña interrumpieron el trabajo conjunto. Hablan de usurpación y en Nuevo Alberdi jamás hubo”, indicó, y sostuvo: “La situación terminó con violencia ayer. Tiraron siete casas abajo. Sin preaviso los vecinos despertaron con mucha policía, personal de Control Urbano y topadoras. La orden era que si no había gente en la casa había que avanzar”.

“No hubo preaviso y no cuadra jurídicamente la figura de usurpación. Tienen certificados de vivienda enmarcados en el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares), no hay título de propiedad, el certificado oficia como título posesorio. La Municipalidad no hizo los procesos sujetos a derecho”, afirmó Salinas.

Sebastián Chale, secretario de Gobierno, replicó: “Es usurpación. Hay 18 familias bajo un proceso de relocalización. Esto es nuevo, son construcciones que no llegaron a ocuparse. Es un intento de negociar y chantajear al Estado, sabiendo que hay un proceso de obra en marcha. No hay ninguna referencia jurídica que podamos hacer. Lo que se demolió ayer fue un intento de usurpación”.

“Hasta había una pileta en construcción, eso no tiene nada que ver con necesidades habitacionales. No podemos detener una obra por un intento de este tipo, que nos preocupa que tenga el aval institucional de concejales de Ciudad Futura. Están defendiendo un delito y agitando el conflicto en la zona para detener la obra”, indicó.

“Estamos urbanizando varios puntos de la ciudad. En ningún caso desconocemos la situación habitacional de familias. En este caso separamos eso con este intento de usurpación”, manifestó.