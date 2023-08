Massa congela el precio de los combustibles: "No sé cómo harán para no aumentar"

El Gobierno nacional anunció el congelamiento de los precios de los combustibles hasta el fin de octubre. Para Raúl Olocco, exsecretario de Energía de la Nación, es una medida de difícil aplicación.

“Es todo mentira. Los precios de petróleo se están disparando en el mundo. No sé cómo van a hacer para no aumentar el precio de los combustibles. Dicen que los balances tienen que ser en dólares, pero dicen que como el tipo de cambio no aumentará, no habrá aumento de combustibles”, explicó Olocco en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“El precio de la nafta está aun con este aumento en un 70 por ciento del verdadero valor. Hay un atrasado cambiario expresado en dólares. Lo que no cobran ahora estallará a fin de año. Es un engaña pichanga”, señaló, y sostuvo: “No es siempre que el precio de un dólar es el precio de un litro de nafta”.

Por otro lado, el exfuncionario comentó: “Los argentinos debemos defender un país previsible, lógico, donde uno pueda proyectar a futuro. Con estas mentiras no se puede hacer nada”.