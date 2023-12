/Inicio Código Embebido/

Siempre Juntos Rosario Las increíbles historias de las gemelas Noemí y Liliana Serantes Audio

/Fin Código Embebido/

Las gemelas Noemí y Liliana Serantes marcaron un antes y un después en la televisión. Su estilo y su conexión enamoraron a la audiencia y sus historias son realmente impactantes.

“Los gemelos saben que es verdad. La intuición, estas en una reunión y sabés que llega tu hermana. Cuando ella estaba embarazada lo intuí. ‘¿Sos bruja?’, me dijo. Cuando éramos chicas ella tuvo un globito en la ingle. Era una hernia. Al otro día aparecí yo con lo mismo. Nos operaron a las dos juntas. Eso es ser gemelo. Liliana tenía mucho dolor de ovarios, resulta que era un quiste. Tras estudios nos dimos cuentas de que el quiste lo tenía yo, pero el dolor se le manifestaba a ella”, reveló Noemí en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“En la tele hemos pasado la una por la otra. En una novela que estaba haciendo Liliana, para los ensayos la reemplacé una vez. No se dieron cuenta de que fui yo la que grabó”, contó.

Y concluyó: “Antes de partir Liliana me pidió proteger a sus hijos. Ella me dijo que siempre iba a estar. Sé que siempre está al lado mío. Los colibrís vuelan en mi jardín, está Liliana presente. No hay nada más hermoso que ser gemelos”.