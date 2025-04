La increíble historia del chileno al que el Papa casó en un vuelo de avión

El relato de Carlos Ciuffardi, expiloto de aerolínea y actual corredor de propiedades en Santiago de Chile, se convierte en una anécdota inolvidable que une la figura del Papa Francisco con su propia historia personal. Ciuffardi fue parte de la tripulación que transportó al Papa durante su visita a Chile en enero de 2018, y su experiencia se volvió aún más significativa cuando, en pleno vuelo, el Papa decidió oficiar su matrimonio con su esposa Paula.

“El Papa me dijo: ‘Carlos, ¿ustedes me dejarían que esto lo sepa el mundo?’”, recordó Ciuffardi, quien explicó que el Santo Padre quería mostrar que el sacramento del matrimonio no es difícil de alcanzar. “Yo le dije: ‘¿Quién soy yo para decirle que no?’”, añadió en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La historia de Ciuffardi comenzó cuando fue seleccionado como jefe de cabina para el vuelo que llevaría al Papa a Temuco y de regreso a Santiago. “Estuvimos preparando el vuelo durante aproximadamente seis meses en conjunto con las normas vaticanas”, comentó. Durante el trayecto, el Papa se mostró cercano y amigable, rompiendo con los protocolos habituales. “Él era el que amenizaba todo”, expresó Ciuffardi, quien destacó la personalidad del Papa y su capacidad para descomprimir momentos solemnes.

El momento culminante ocurrió en el vuelo hacia Iquique, donde el Papa, tras una conversación amena, ofreció casar a Ciuffardi y su esposa. “Él me dijo: ‘No, no, no, si el Espíritu Santo te trajo acá con tu esposa, yo tengo que darle un cierre a esto porque si quieren casarse, yo los caso arriba del avión’”, narró Ciuffardi. Con el dueño de TAM como testigo, el Papa ofició una ceremonia íntima y significativa a 30 mil pies de altura.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“El Papa nos dio un sermón maravilloso del matrimonio”, recordó. “Dijo que lo más importante es formar familia y que tenemos que respetarnos hasta el último minuto de vida”. Al finalizar, el Papa firmó un acta de matrimonio de puño y letra, documento que Ciuffardi guarda como un tesoro.

“Fue un momento bello y familiar”, concluyó Ciuffardi, quien destacó la humildad y cercanía del Papa Francisco. “Yo lo recuerdo con alegría, esa humildad que tenía”, finalizó, dejando una profunda impresión sobre la personalidad del Santo Padre y la importancia de su mensaje sobre el amor y la familia.

Entrevista de Alberto Lotuf.