La EPE, alerta por estafas: "Piden códigos de WhatsApp para hackear cuentas"

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) emitió una advertencia a sus usuarios en Rosario y otras regiones acerca de llamadas falsas que estuvieron circulando en los últimos días. Según la EPE, los estafadores contactan a los clientes solicitándoles que proporcionen un código vía WhatsApp bajo el pretexto de notificarles sobre cortes programados.

El vocero de la EPE, Gerardo Giri, desmintió este procedimiento e informó sobre las verdaderas formas que tiene la empresa para comunicarse con sus clientes. "En el día de ayer recibimos advertencias de usuarios sobre llamados para avisos de cortes programados, en donde solicitaban a los usuarios códigos de WhatsApp para poder hacker la cuenta", afirmó en contacto con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Giri enfatizó que la EPE nunca solicita información confidencial como contraseñas o datos bancarios. El método oficial para informar sobre cortes programados es mediante mensajes SMS registrados en la oficina virtual del usuario.

Por lo tanto, si hay un corte programado, "la EPE te lo va a avisar por mensaje de texto. No te va a mandar un WhatsApp, no te va a llamar, no te va a pedir ningún número", concluyó el vocero.