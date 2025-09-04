En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos Rosario Notas

La docente que pidió que Messi no renuncie: "El éxito es seguir intentándolo"

En 2016, cuando el astro argentino quiso irse de la Selección, la entrerriana Yoana Fucks escribió una carta para que revea su decisión. Ahora, tras el título mundial y antes de la despedida del "10", la maestra habló en Cadena 3 Rosario.

04/09/2025 | 11:32Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Lionel Messi y la docente Yoana Fucks.

  1.

    Audio. La docente que pidió que Messi no renuncie: "El éxito es seguir intentándolo"

    Siempre Juntos Rosario

    Episodios

Este 20 de octubre, la selección argentina se enfrenta a Venezuela en lo que será el último partido oficial de Lionel Messi en territorio argentino. El encuentro, correspondiente a las eliminatorias, está programado para las 20:30. La alineación probable del equipo incluye a Dibu Martínez en el arco, junto a Molina, Cuti Romero, Otamendi y Tagliafico en defensa. En el medio campo estarán De Paul y Paredes, mientras que Messi, Julián Álvarez y Tiago Almada completan la delantera. La única duda radica en el acompañante en el medio campo, que podría ser Nico Paz o el juvenil Franco Mastantuono.

Messi, quien busca igualar el récord de Iván Hurtado con 72 partidos disputados en eliminatorias, podría jugar también el próximo martes contra Ecuador. Su participación dependerá de su estado físico tras el partido de hoy. En 2016, Messi había considerado renunciar a la selección tras una serie de frustraciones, una decisión que fue impactante para sus seguidores. Una docente de Entre Ríos, Yoana Fucks, le escribió una carta pidiéndole que no se fuera, lo que tuvo un gran impacto en el jugador. “La carta fue conmovedora para él y muy importante en su decisión”, comentó Fucks.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fucks, quien ha mantenido contacto con muchos de sus exalumnos, recordó cómo llevaron a los chicos a un partido de la selección tras la carta, donde vivieron una experiencia inolvidable. “Fue una experiencia enriquecedora desde todo punto de vista”, expresó. Además, subrayó que el mensaje de la carta trasciende el fútbol: “Es un mensaje que nos sirve a todos como sociedad”.

Messi, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser un referente no solo en el deporte, sino también como persona. Fucks destacó que “el éxito es seguir intentándolo, seguir persistiendo tras los sueños”. La docente también mencionó que su carta resonó en muchas personas fuera del ámbito deportivo, motivándolos a enfrentar sus propios desafíos. “Los fracasos nos atraviesan en todo el tiempo y hay que leerla para hacer la propia también”, concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.

Lectura rápida

¿Qué partido jugará la selección argentina? La selección argentina jugará contra Venezuela el 20 de octubre.

¿Quién es Lionel Messi? Lionel Messi es un jugador de fútbol y referente de la selección argentina.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido está programado para las 20:30 del 20 de octubre.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se jugará en el estadio Monumental.

¿Por qué es importante este partido? Es el último partido oficial de Messi en territorio argentino.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho