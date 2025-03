FOTO: Jorge Baclini, nuevo juez de la Corte: "No hay ningún tipo de condicionamiento".

El doctor Jorge Camilo Baclini, con más de 35 años de experiencia en el Poder Judicial, asumió como nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe .

Baclini, quien se desempeñó como fiscal general de la provincia hasta 2023, expresó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario su satisfacción por este nuevo rol, señalando que “es el colorario de la trayectoria profesional” y que “esto de ser ministro de la Corte no es que uno lo tenía en mente como una posibilidad”.

El nuevo juez destacó su entusiasmo por generar cambios y aportar transformaciones al sistema judicial. “Mi trayectoria, digamos, fundamentalmente en el Ministerio Público de la Acusación fue siempre de generarlo, de crearlo”, afirmó Baclini, quien también es docente en Derecho Penal y Procesal Penal en universidades de Rosario.

Consultado sobre su relación con el gobierno provincial, Baclini aclara que su designación no implica condicionamientos en su labor judicial. “La designación no generaba ningún tipo de condicionamientos y a mí me parece eso sumamente valioso”, sostuvo.

Además, reconoce que “las designaciones tienen una parte técnica y una parte política”, pero enfatiza que su enfoque es estrictamente jurídico.

Respecto a la crítica de la oposición sobre la posible creación de una “corte adicta”, Baclini respondió: “Es un proceso natural” y señala que su trayectoria incluye varias designaciones que implicaron aceptación política. “Hubo un control político que da la legislatura a través de la propuesta del gobernador”, explica.

Sobre la relación entre justicia y seguridad, el nuevo juez reconoce que “las decisiones de la justicia, fundamentalmente las decisiones que toma el Ministerio Público de la Acusación, tienen mucho impacto en lo que es la proyección de justicia”.

Baclini también se manifestó a favor de seguir promoviendo la paridad de género en el sistema judicial, reconociendo que “faltan mujeres en la Corte Suprema de Santa Fe”.

Finalmente, se plantea la necesidad de una renovación en la Corte, a lo que contestó que, aunque no le incumbe tomar decisiones políticas al respecto, “vamos a aportar, fundamentalmente desde el nuevo ámbito, una impronta distinta y diferente a la actual”.

Entrevista de Alberto Lotuf.