Hombre borracho robó un patrullero y fue preso: "No se acuerda mucho"

Un joven fue a bailar con amigos a Carlos Pellegrini, Santa Fe, se emborrachó, hurtó un patrullero y manejó 25 kilómetros hasta su casa en Piamonte. Fue detenido y un amigo aseguró que la Policía lo golpeó.

Lucas Combina, abogado del joven que se llevó el auto, dio una nota a Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y reveló: “Estamos con las primeras investigaciones. Lo imputan por el hurto. Veremos si puede recuperar la libertad. Que el auto hurtado sea un vehículo policial es un agravante”.

“La familia me llamó, me comentó la situación y me hice cargo de la defensa. No se acordaba mucho, no puedo revelar detalles porque es secreto profesional. Estamos investigando si la Policía lo golpeó. Mi cliente no tiene antecedentes, es empleado registrado”, indicó.

Por otro lado, admitió: “Nunca me tocó un caso así”.