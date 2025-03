Habló la hija de desaparecidos que apoya a Milei: "Estuve cancelada"

Jorgelina Paula Molina Planas, artista y profesora nacional de Bellas Artes, se convirtió en el centro de una polémica tras revelar su voto al presidente Javier Milei. Hija de desaparecidos, Molina fue adoptada a los tres años y medio, recobrando su identidad en 1984 como la nieta restituida número veinticinco. Su historia está marcada por la militancia de sus padres en el ERP y las tragedias que vivió a raíz de su desaparición.

“Tengo todas las fichas para que no entiendas por qué voté a Javier Milei”, publicó en X, generando un intenso debate sobre su decisión. “Nunca me casé ni con un lado ni con el otro”, afirmó Molina, enfatizando su deseo de que la verdad sobre la historia argentina sea revelada sin sesgos.

Los padres de Jorgelina se conocieron en la Facultad de Arquitectura de Rosario y comenzaron a militar en el ERP en 1974. Su padre fue fusilado en 1974 y su madre desapareció en 1977. “Yo tenía conciencia perfectamente de que existían esas personas y que mi hermano me estaba buscando”, recordó sobre su infancia en un hogar de menores y su adopción, en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

La artista se distanció de su familia adoptiva al decidir volver a su nombre de origen. “Cuando dije que iba a ser la nulidad de adopción para volver a mi nombre original, me dijeron que si no era Carolina Sala, no era más nada suyo”, relató Molina, quien también expresó que su madre adoptiva ya había fallecido y que no mantuvo contacto con su padre adoptivo.

En relación a sus padres biológicos, Jorgelina reflexionó: “Estuvieron mal por el hecho de que tuvieron consecuencias sus actos sobre muchas personas”. Aclaró que su objetivo es buscar la paz y la verdad, y que la violencia no conduce a nada. “Llamo a la concordia, al equilibrio, a analizar los dos lados”, añadió.

Su voto a Milei se basa en la necesidad de que se reconozca toda la historia, incluso la del kirchnerismo, que a su juicio ha ocultado verdades. “Estuve cancelada por no poder decir la verdad de que mi padre fue fusilado durante el gobierno de Isabel Perón”, explicó.